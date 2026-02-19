Trump manda caccia a "sfondare la porta" in Iran

HQ

Gli Stati Uniti hanno spostato più di 50 caccia verso il Medio Oriente in una grande dimostrazione di forza che, secondo gli analisti, potrebbe gettare le basi per attacchi contro l'Iran. Il dispiegamento, ordinato dal presidente Donald Trump, include aerei F-35 e F-16, insieme a cisterne rifornitrici aria-aria, mentre due gruppi d'attacco di portaerei (guidati dalla USS Gerald R. Ford e dalla USS Abraham Lincoln) operano nella regione.

Gli esperti militari affermano che i jet veloci probabilmente verrebbero utilizzati per sopprimere le difese aeree iraniane, aprendo la strada a bombardieri più pesanti come i B-2 stealth in caso di una campagna prolungata. Una fonte dell'amministrazione statunitense ha detto ad Axios che c'è una "probabilità del 90 per cento" di azione cinetica nelle prossime settimane, anche se non è chiaro se l'accumulo sia inteso come leva nelle negoziazioni nucleari o come preparazione a attacchi diretti.

USS Gerald R. Ford // Shutterstock

L'aumento di tensione segue una ripresa dei colloqui diplomatici a Ginevra sul programma nucleare di Teheran, mentre l'Iran ha aumentato le tensioni regionali, inclusa la riportata chiusura dello Stretto di Hormuz e le esercitazioni navali pianificate con la Russia. Il vicepresidente statunitense JD Vance ha detto che Teheran non ha riconosciuto le "linee rosse" di Washington.

Gli analisti affermano che la portata del dispiegamento permetterebbe agli Stati Uniti di effettuare centinaia di sortite aeree al giorno per settimane se ordinato, rafforzando al contempo le difese missilistiche in previsione di una possibile rappresaglia iraniana contro asset americani o alleati nel Golfo...