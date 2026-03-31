Trump minaccia di "annientare" la rete energetica iraniana se non ci sarà un cessate il fuoco "a breve"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di "annientare" le infrastrutture energetiche iraniane, incluse centrali elettriche e impianti petroliferi, se non si raggiunge un cessate il fuoco "a breve", nonostante contemporaneamente rivendichi progressi nei colloqui in corso.

In un post sui social media, Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero colpire siti critici come i pozzi petroliferi e l'isola di Kharg (un importante centro per le esportazioni globali di greggio) se Teheran si rifiutasse di riaprire lo Stretto di Hormuz e di accettare i termini proposti.

L'Iran ha respinto le proposte statunitensi come "irrealistiche", continuando gli attacchi missilistici in tutta la regione. Funzionari, tra cui Mohammad Bagher Ghalibaf, hanno avvertito che qualsiasi dispiegamento di truppe di terra statunitensi avrebbe scatenato una risposta energica.

La retorica crescente ha scosso i mercati globali, con i prezzi del petrolio che si dirigono verso un aumento mensile record a causa del timido di una guerra regionale più ampia. Gli analisti avvertono che i potenziali piani statunitensi per sequestrare asset strategici come l'isola di Kharg potrebbero segnare una grande escalation.