Trump minaccia di aumentare i dazi sulla Corea del Sud al 25%

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì che intende aumentare i dazi sulla Corea del Sud al 25%, accusando Seul di non aver mantenuto l'accordo commerciale firmato con Washington lo scorso anno. L'aumento si applicherebbe a tutte le merci coperte dalle sue tariffe "reciproche", inclusi automobili, legname e prodotti farmaceutici.

Trump ha fatto la dichiarazione su Truth Social, scrivendo che gli Stati Uniti si aspettano che i partner commerciali eguaglino le rapide riduzioni tariffarie americane, e ha affermato che "il Parlamento sudcoreano non sta rispettando il suo accordo con gli Stati Uniti." Le azioni di Hyundai Motor e Kia sono inizialmente scese rispettivamente del 4,6% e del 5,9%, mentre la vittoria coreana si è indebolita da 1.442 a 1.452 per dollaro USA prima di moderarsi.

L'accordo originale, finalizzato nel 2025, ha ridotto molti dazi sui prodotti sudcoreani al 15% in cambio del promesso di investimento di 350 miliardi di dollari di Seul negli Stati Uniti. Tuttavia, la confusione persiste in Corea del Sud, dove l'ufficio del presidente Lee Jae Myung ha dichiarato che non è stata ricevuta alcuna notifica ufficiale da Washington. I legislatori sudcoreani stanno esaminando un disegno di legge bloccato relativo alla componente degli investimenti, che il Partito Democratico al potere prevede di approvare il mese prossimo...