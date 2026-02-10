Trump minaccia di bloccare l'apertura del ponte USA-Canada "finché gli Stati Uniti non saranno pienamente compensati"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di bloccare l'apertura di un importante ponte che collega Stati Uniti e Canada, insistendo che Washington debba essere "pienamente compensata per tutto" che ha concesso al suo vicino settentrionale. Scrivendo su Truth Social, Trump ha detto che il Gordie Howe International Bridge non si sarebbe aperto finché il Canada non avesse trattato gli Stati Uniti con "l'equità e il rispetto che meritiamo."

Nella dichiarazione pubblicata sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha accusato Ottawa di approfittare degli Stati Uniti. "Il governo canadese si aspetta che io, come Presidente degli Stati Uniti, PERMETTA loro di semplicemente 'approfittare dell'America!' " ha scritto, aggiungendo: "Non permetterò che questo ponte si apra finché gli Stati Uniti non saranno pienamente compensati per tutto ciò che abbiamo dato loro." Ha anche affermato che gli Stati Uniti dovrebbero possedere "almeno metà di questo asset."

Ponte USA-Canada // Shutterstock

La minaccia ha suscitato dure critiche da parte delle autorità statunitensi in Michigan, dove il ponte collega Detroit a Windsor, Ontario. La senatrice democratica Elissa Slotkin ha avvertito che bloccare il progetto sarebbe "terribile per l'economia del nostro stato", affermando che porterebbe a "costi più alti per le imprese del Michigan, catene di approvvigionamento meno sicure e, in ultima analisi, meno posti di lavoro." Anche l'ufficio della governatrice del Michigan Gretchen Whitmer ha difeso il ponte come simbolo di "cooperazione bipartisan e internazionale."

Trump ha anche rilanciato più ampie rivendicazioni con il Canada, criticando i dazi lattiero-caseari e le recenti mosse commerciali che coinvolgono la Cina. Ha affermato che un accordo commerciale Canada-Cina "divorerebbe il Canada vivo", aggiungendo provocatoriamente: "La prima cosa che la Cina farà è terminare TUTTA l'Ice Hockey giocata in Canada ed eliminare definitivamente la Stanley Cup." I funzionari canadesi hanno respinto diverse affermazioni di Trump, con il sindaco di Windsor Drew Dilkens che ha definito le accuse "semplicemente folli."