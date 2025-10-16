Trump minaccia di "entrare e uccidere Hamas" se gli attacchi persistono

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che "entrerà e ucciderà Hamas" se il gruppo continuerà a prendere di mira sospetti collaboratori e bande armate a Gaza, una dichiarazione che minaccia di svelare la fragile tregua.

L'osservazione contrasta con i commenti fatti all'inizio di questa settimana in cui sembrava accettare le azioni di Hamas contro i gruppi criminali. I diplomatici e le agenzie umanitarie hanno espresso preoccupazione, affermando che la sopravvivenza del cessate il fuoco sembra ora incerta.

I funzionari hanno riferito di nuove violenze intorno all'enclave negli ultimi giorni, complicando i colloqui sul disarmo e sul futuro governo. I mediatori internazionali hanno esortato alla moderazione, ma il messaggio del presidente ha aumentato il timore che la calma temporanea possa finire.

