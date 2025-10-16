Gamereactor

Trump minaccia di "entrare e uccidere Hamas" se gli attacchi persistono

La brusca svolta del presidente degli Stati Uniti rispetto ai commenti precedenti alimenta i dubbi su un fragile cessate il fuoco e sull'accesso agli aiuti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che "entrerà e ucciderà Hamas" se il gruppo continuerà a prendere di mira sospetti collaboratori e bande armate a Gaza, una dichiarazione che minaccia di svelare la fragile tregua.

L'osservazione contrasta con i commenti fatti all'inizio di questa settimana in cui sembrava accettare le azioni di Hamas contro i gruppi criminali. I diplomatici e le agenzie umanitarie hanno espresso preoccupazione, affermando che la sopravvivenza del cessate il fuoco sembra ora incerta.

I funzionari hanno riferito di nuove violenze intorno all'enclave negli ultimi giorni, complicando i colloqui sul disarmo e sul futuro governo. I mediatori internazionali hanno esortato alla moderazione, ma il messaggio del presidente ha aumentato il timore che la calma temporanea possa finire.

Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

Trump minaccia di "entrare e uccidere Hamas" se gli attacchi persistono
Il presidente Donald Trump indica mentre sale a bordo dell'Air Force One alla RAF Lossiemouth, nel nord-est della Scozia, il 29 luglio 2025, concludendo il suo viaggio in parte di lavoro e in parte di vacanza nei golf resort di proprietà di Trump // Shutterstock

