Trump minaccia di interrompere il commercio con la Spagna a causa della disputa sulla base militare

Il presidente Donald Trump ha minacciato di interrompere il commercio con la Spagna dopo che la Spagna ha vietato agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi militari per operazioni legate all'Iran. Parlando alla Casa Bianca, Trump ha detto che la Spagna era stata "terribile" e ha suggerito che avrebbe potuto "smettere di tutto ciò che riguarda la Spagna."

Rimane incerto se l'amministrazione possa o voglia portare avanti. La Spagna è membro dell'Unione Europea, dove le merci si muovono liberamente tra 27 paesi, complicando qualsiasi tentativo di colpire un singolo stato membro. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe ricordato a Trump che i negoziati commerciali con il blocco devono includere la Spagna.

La disputa aumenta le tensioni più ampie, incluso il rifiuto della Spagna di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL e le sue critiche agli attacchi USA-Israeli contro l'Iran. Nel 2025, le esportazioni statunitensi verso la Spagna sono state circa 26 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno raggiunto circa 21 miliardi, con farmaci e olio d'oliva tra le principali esportazioni spagnole...