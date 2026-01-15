Trump minaccia di invocare l'Insurrection Act in mezzo alle proteste anti-ICE del Minnesota

HQ

Il presidente Donald Trump ha minacciato giovedì di invocare l'Insurrection Act, una legge che consente l'uso delle forze militari su suolo statunitense, in risposta all'escalation dei disordini in Minnesota per il dispiegamento federale di agenti dell'immigrazione. L'avvertimento è arrivato mentre le proteste si intensificavano a Minneapolis a seguito delle recenti sparatorie coinvolte agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Trump ha dichiarato sui social media che se i "politici corrotti del Minnesota" non controllassero quelli che ha definito "agitatori professionisti e insorti insorti" che prendono di mira gli agenti dell'ICE, agirà ai sensi dell'Insurrection Act per ristabilire l'ordine.

Le tensioni sono aumentate nello stato da quando un agente dell'immigrazione statunitense ha sparato a un uomo venezuelano durante un controllo stradale, un episodio seguito alla sparatoria mortale della residente del Minnesota Renée Nicole Good da parte di un agente ICE la scorsa settimana. Questi episodi hanno scatenato ampie proteste e dibattiti nazionali sulle tattiche federali di controllo dell'immigrazione.

I leader locali, tra cui il sindaco di Minneapolis e funzionari del Minnesota, hanno condannato la forte presenza federale, con lo stato e le città che hanno intentato cause contro l'aumento dell'immigrazione dell'amministrazione, definendola incostituzionale e dirompente per la vita comunitaria.

L'Insurrection Act è stato raramente utilizzato ai giorni nostri e la sua invocazione segnerebbe un'escalation significativa nella risposta del governo federale ai disordini civili, mettendo in luce profonde tensioni politiche e legali tra l'amministrazione Trump e le autorità statali sull'applicazione dell'immigrazione.