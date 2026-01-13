Trump minaccia un dazio statunitense del 25% sui paesi che commerciano con l'Iran

HQ

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti imporranno un dazio del 25% sul commercio con qualsiasi paese che faccia affari con l'Iran, aumentando drasticamente la posta in gioco mentre i disordini si impossessano della Repubblica Islamica e Washington discute la sua prossima mossa.

In un post su Truth Social lunedì sera, Trump ha dichiarato che la misura entrerà in vigore "immediatamente", avvertendo che qualsiasi nazione che mantenga legami commerciali con Teheran subirebbe la pena su tutti gli scambi commerciali con gli Stati Uniti. Non ha fornito dettagli su come la politica sarebbe stata applicata o sotto quale autorità legale sarebbe stata attuata, e nessun ordine formale era apparso sul sito web della Casa Bianca.

L'Iran è da tempo soggetto a pesanti sanzioni statunitensi, ma la minaccia di dazi secondari potrebbe avere ampie ripercussioni per i paesi che continuano a commerciare con Teheran, tra cui Cina, Emirati Arabi Uniti e India, che sono tra le principali destinazioni di esportazione iraniane. I dazi doganali verrebbero pagati dagli importatori statunitensi, potenzialmente aumentando i costi tra tutte le catene di approvvigionamento.

L'annuncio arriva mentre l'Iran affronta le sue più grandi proteste antigovernative da anni, scatenate da difficoltà economiche e che si trasformano in richieste di caduta della leadership clericale. Un gruppo per i diritti con sede negli Stati Uniti afferma che quasi 600 persone sono state uccise dall'inizio delle manifestazioni a fine dicembre, anche se l'Iran non ha rilasciato dati ufficiali.

Sebbene Trump abbia tenuto aperta la porta alla diplomazia e a possibili colloqui con funzionari iraniani, ha anche avvertito di azioni militari, sottolineando una strategia che mescola pressione e imprevedibilità. La minaccia tariffaria aggiunge una nuova arma economica a questo approccio, che potrebbe mettere alla prova le relazioni con i partner commerciali statunitensi così come con l'economia iraniana già in difficoltà.