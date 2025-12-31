Trump Mobile ritarda il lancio dello smartphone d'oro "Made-in-USA" da 499 dollari

HQ

L'azienda della famiglia Trump ha posticipato il lancio del suo smartphone oro da 499 dollari, il T1, citando interruzioni di fornitura causate dalla recente chiusura del governo degli Stati Uniti.

Lanciato nell'ambito dell'accordo di licenza della Trump Organization, Trump Mobile aveva promesso che il dispositivo sarebbe stato consegnato entro la fine del 2025. Il T1, promosso come "orgogliosamente americano", mira a rivaleggiare con Apple e Samsung, nonostante la maggior parte degli smartphone venduti negli Stati Uniti venga prodotta all'estero. I clienti che avevano preordinato il telefono avevano già pagato un deposito di 100 dollari.

T1 // Shutterstock

Il progetto, gestito dai figli di Donald Trump, Donald Jr. ed Eric, fa parte di un più ampio sforzo per monetizzare il marchio politico della famiglia, unendosi a orologi, calzature, Bibbie e servizi di telecomunicazioni con il marchio Trump. Il T1 include anche un piano di servizio mensile da 47,45 dollari, che fa riferimento alla posizione di Trump come 47° presidente degli Stati Uniti.

Non è ancora chiaro dove il dispositivo verrà infine prodotto, poiché la produzione nazionale di smartphone è limitata. L'ingresso di Trump Mobile nell'elettronica e nelle telecomunicazioni solleva potenziali questioni di conflitto di interessi, dato il controllo federale su questo settore fortemente regolamentato. Per ora, la data esatta di lancio del T1 rimane incerta, con l'azienda che avverte di ulteriori ritardi nel 2026.