Trump nega che l'uscita dal G7 sia legata ai colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Iran

Le ultime notizie su Israele e Iran . Donald Trump ha negato che la sua uscita anticipata dal vertice del G7 in Canada fosse correlata a qualsiasi offerta degli Stati Uniti di mediare la pace tra Israele e Iran, contrastando le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron.



Ecco cosa ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth Social mentre lasciava il vertice del G7 in Canada per Washington: Macron "ha erroneamente detto che ho lasciato il vertice del G7, in Canada, per tornare a Washington per lavorare su un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran".

Trump ha criticato le osservazioni di Macron definendole fuorvianti e ha detto che il suo ritorno a Washington aveva motivazioni più ampie non correlate a un cessate il fuoco. Nel frattempo, le tensioni rimangono alte in Medio Oriente, con Washington che esprime ancora interesse a raggiungere un accordo nucleare con Teheran.