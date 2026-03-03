Trump non esclude l'uso di stivali sul campo in Iran

HQ

Il presidente Donald Trump ha rifiutato di escludere l'invio di truppe di terra americane in Iran, pochi giorni dopo aver lanciato la vasta campagna di bombardamenti che, secondo lui, potrebbe durare settimane o più. Parlando al New York Post, Trump ha detto di non avere i "yips" sul dispiegamento delle forze, mentre il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha insistito che l'amministrazione non sarebbe "stupida a riguardo." Tuttavia, nessuno dei due funzionari ha chiuso la porta ai soldati sul campo...

Trump e Hegseth // Shutterstock

Gli analisti del Medio Oriente avvertono che tale ambiguità rischia di trascinare gli Stati Uniti in un conflitto più ampio e destabilizzante. Trita Parsi del Quincy Institute for Responsible Statecraft ha detto che l'amministrazione sembra perseguire una "implosione del regime" senza chiaramente spiegare come raggiungerebbe tale obiettivo. Altri hanno paragonato le giustificazioni mutevoli degli attacchi al periodo che precede la guerra in Iraq, mettendo in guardia contro un'altra campagna militare a tempo indeterminato.

Gli esperti mettono inoltre in dubbio se i soli attacchi aerei possano raggiungere gli obiettivi dichiarati dell'amministrazione di compromettere il programma missilistico iraniano e impedirne l'acquisizione di un'arma nucleare. Alcuni sostengono che senza forze sul terreno per mettere in sicurezza strutture e materiali, tali obiettivi potrebbero essere irraggiungibili e potrebbero invece preparare il terreno per una guerra prolungata che metterà alla prova la determinazione degli Stati Uniti e rimodellerà la regione...