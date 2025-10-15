Trump non sosterrà l'Argentina se Milei non vincerà

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che il proseguimento degli aiuti americani all'Argentina dipende dal successo di Javier Milei nelle prossime elezioni di metà mandato. Durante un incontro alla Casa Bianca, Trump ha elogiato le riforme del leader argentino, ma ha avvertito che il sostegno potrebbe svanire se il suo partito vacilla. "Le elezioni si avvicinano molto presto... Penso che la vittoria sia molto importante", ha detto Trump in un incontro con il presidente argentino alla Casa Bianca martedì. "Se vince, rimaniamo con lui. E se non vince, siamo andati". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!