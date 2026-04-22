Trump offre di estendere il cessate il fuoco, nonostante gli attacchi alle navi e la chiusura dello Stretto di Hormuz

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Sebbene a Islamabad si stiano verificando contatti diplomatici tra delegazioni iraniane e statunitensi, mediati dal governo pakistano, l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e la battaglia per il controllo dello Stretto di Hormuz non danno segni di placarsi.

A seguito della notizia di questa mattina secondo cui l'Iran aveva sequestrato due navi che tentavano di attraversare lo stretto, le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito (UKMTO) hanno emesso un avvertimento riguardo agli attacchi contro tre navi portacontainer nello stretto, senza specificare l'origine di tali attacchi. Reuters riporta inoltre che l'Iran ha condannato l'intercettazione da parte della Marina statunitense di navi iraniane in alto mare come parte del suo blocco, incluso un enorme petroliere diretto a Singapore che è stato abbordato nell'Oceano Indiano martedì, poco prima della ripresa dei colloqui di pace. Il Ministero degli Esteri iraniano ha accusato gli Stati Uniti di "pirateria marittima e terrorismo di stato."

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato martedì una dichiarazione in cui ha ridotto i suoi piani per bombardare le infrastrutture energetiche iraniane, annunciando al contempo una proroga del cessate il fuoco e la ripresa di un nuovo ciclo di colloqui diplomatici con le autorità della Guardia Rivoluzionaria iraniana in Pakistan. Proprio in quel momento, i futures azionari statunitensi sono saliti, il dollaro ha oscillato e i prezzi del petrolio sono scesi sotto i 100 dollari mercoledì dopo l'annuncio del cessate il fuoco, anche mentre i colloqui di pace provvisoriamente previsti per Islamabad sembravano sul punto di crollare.

Il primo turno, undici giorni fa, si è concluso con un fallimento, riaccendendo le richieste di smantellare (o distruggere) il programma nucleare iraniano. Il governo iraniano sostiene che il suo programma è pacifico e che ha il diritto sovrano di continuarlo come firmatario del Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Chiede la fine della guerra, la revoca delle sanzioni, riparazioni per i danni di guerra e il riconoscimento del proprio controllo sullo Stretto.

Israele, l'altra parte principale coinvolta nel conflitto, non ha chiarito se seguirà la proposta di prorogare il cessate il fuoco proposto dal suo alleato degli Stati Uniti, continuando però l'invasione del Libano con il pretesto di continuare la guerra con Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco concordato la scorsa settimana. Più di 5.000 civili sono già stati uccisi in questo conflitto, e la fine delle rivendicazioni territoriali di Israele e il suo ritiro dal Libano rappresentano una delle condizioni 'sine qua non' per l'Iran di accettare un accordo di pace con gli Stati Uniti.