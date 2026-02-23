Trump offre una nave ospedale per la Groenlandia, ma il primo ministro della Groenlandia dice "no grazie"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha offerto di inviare una nave ospedale americana in Groenlandia, affermando di lavorare con il governatore della Louisiana Jeff Landry per inviare una nave medica nel territorio artico. La proposta, annunciata su Truth Social, arriva, ovviamente, in un contesto di tensioni continue per le ripetute dichiarazioni di Trump secondo cui vorrebbe che gli Stati Uniti prendessero il controllo della Groenlandia.

Il Primo Ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ha risposto con un rifiuto fermo ma misurato, dicendo "no grazie" all'offerta. In un post su Facebook, ha osservato che la Groenlandia gestisce già un sistema sanitario pubblico che offre trattamenti gratuiti ai cittadini e ha descritto quel modello come una scelta politica deliberata.

Trump su Truth Social

Pur rifiutando la nave ospedale, Nielsen ha sottolineato che la Groenlandia rimane aperta al dialogo e alla cooperazione con Washington. Ha inoltre esortato i leader statunitensi a interagire tramite canali formali invece di fare proposte pubbliche tramite i social media.

Lo scambio avviene mentre Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti hanno avviato colloqui diplomatici per alleviare mesi di attriti all'interno della NATO. La proposta di Trump sulla nave ospedale è seguita all'evacuazione di un membro dell'equipaggio da un sottomarino statunitense vicino alle acque groenlandesi, anche se non è chiaro se i due eventi siano collegati...