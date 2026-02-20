Trump ordina al Pentagono di pubblicare fascicoli su UFO e alieni "basandosi sull'enorme interesse mostrato"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al Pentagono e ad altre agenzie federali di iniziare a identificare e rilasciare documenti governativi relativi agli UFO e alla potenziale vita extraterrestre.

In un post pubblicato giovedì sera sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato che avrebbe incaricato il Dipartimento della Difesa e altre agenzie competenti di avviare il processo di pubblicazione dei fascicoli riguardanti fenomeni aerei non identificati (UAP), oggetti volanti non identificati (UFO) e "vita aliena ed extraterrestre".

"Basandosi sull'enorme interesse mostrato," ha scritto Trump, il governo si muoverebbe verso la pubblicazione di "qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni altamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti." Il presidente non ha chiarito se i documenti classificati sarebbero stati completamente declassificati o quanto sarebbero state estese le rivelazioni.

Questo avviene in un momento in cui l'attenzione pubblica è aumentata dopo i recenti commenti dell'ex presidente Barack Obama, che ha dichiarato in un'intervista in podcast che, statisticamente, la vita altrove nell'universo è probabile. Tuttavia, aggiunse di non aver visto alcuna prova durante la sua presidenza che extraterrestri avessero visitato la Terra o fossero tenuti in strutture segrete.

Dopo che le sue dichiarazioni sono diventate virali, Obama ha rilasciato una chiarificazione sui social media, ribadiendo che, sebbene l'immensità dell'universo suggerisca la probabilità della vita oltre la Terra, non ci sono prove di contatti alieni.

Giovedì scorso, Trump ha criticato i commenti di Obama, dicendo ai giornalisti che l'ex presidente "non avrebbe dovuto fare questo" e suggerendo che le dichiarazioni toccassero un terreno delicato. Potete vedere le dichiarazioni di Obama e Trump nei video sopra.

Nonostante decenni di speculazioni, non è stata prodotta alcuna prova verificata che confermi la vita intelligente oltre la Terra. Nel 2024, il Pentagono ha pubblicato un rapporto in cui conclude di non aver trovato alcuna prova che avvistamenti UFO fossero collegati a tecnologia aliena, attribuendo la maggior parte degli incidenti ad aerei da sorveglianza, satelliti e palloni meteorologici.

Tuttavia, l'annuncio di Trump ha rapidamente attirato il sostegno dei legislatori di entrambe le parti. La deputata repubblicana Anna Paulina Luna, che presiede un gruppo di lavoro congressuale sugli UAP, ha ringraziato pubblicamente il presidente e ha detto di non vedere l'ora di esaminare i materiali con il pubblico. Anche il senatore democratico John Fetterman accolse con favore la decisione, definendola un passo positivo verso la trasparenza...