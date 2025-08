Trump ordina che i sottomarini nucleari si avvicinino alla Russia

HQ

Sembra che Mosca e la Casa Bianca siano in un pericoloso gioco del pollo, poiché in seguito alle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spostato due sottomarini nucleari nelle "regioni appropriate".

Secondo Sky News, Medvedev ha detto al presidente degli Stati Uniti di ricordare che Mosca aveva capacità di attacco nucleare di ultima istanza, il che ha poi spinto Trump a postare sui social media queste "dichiarazioni altamente provocatorie".

"Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell'ex presidente della Russia, Dmitry Medvedev, che ora è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari siano posizionati nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie siano più di questo", Trump ha scritto.

"Le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate, spero che questo non sia uno di quei casi. Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato a questa questione!"

"Dovevamo farlo. Dobbiamo solo stare attenti", ha detto Trump della mossa fuori dalla Casa Bianca. Ciò avviene mentre aumentano le tensioni tra Russia e Stati Uniti sull'Ucraina, poiché Trump ha dato a Mosca un ultimatum per raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina, altrimenti imporrà pesanti sanzioni alla Russia.

Al momento non si sa se Mosca seguirà l'ordine di Trump, ma i colloqui di pace sono in programma a Istanbul.