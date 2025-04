Trump ordina un aumento della costruzione navale tra le preoccupazioni per la prontezza navale degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per rilanciare l'industria cantieristica americana in difficoltà, rispondendo a un duro avvertimento dei leader della Marina che affermano che la flotta statunitense è mal preparata per futuri conflitti.

Puoi leggere l'ordine esecutivo qui. Con l'attuale numero di navi da battaglia che scende sotto le 300 e i ritardi nella produzione di programmi critici come i sottomarini di classe Columbia, l'amministrazione sta sollecitando una mobilitazione nazionale di manodopera, finanziamenti e infrastrutture.

Il piano delinea obiettivi ambiziosi, ma i funzionari della difesa avvertono che i costi stanno aumentando, le scadenze stanno scivolando e la capacità industriale è in ritardo rispetto alle urgenti richieste strategiche. Per ora, resta da vedere quanto velocemente gli Stati Uniti riusciranno a invertire la tendenza in mare.