Trump ospita i leader di Congo e Ruanda

HQ

Il presidente Donald Trump ospita giovedì i leader della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda a Washington, nell'ambito di un rinnovato sforzo per stabilizzare l'est del Congo e sbloccare gli investimenti occidentali in una regione ricca di minerali critici.

Una nuova spinta per la pace

Paul Kagame e Felix Tshisekedi dovrebbero riaffermare il loro impegno verso un piano di integrazione economica finalizzato il mese scorso, così come per un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti firmato a giugno ma ancora non attuato. Gli analisti affermano che la diplomazia statunitense ha contribuito a fermare un'escalation dei combattimenti nell'area, anche se le controversie principali restano irrisolte.

La visita arriva mentre il gruppo ribelle M23, sostenuto dal Ruanda secondo esperti ONU, continua a scontrarsi con le forze congolesi nonostante i recenti rinnovi del cessate il fuoco. Kinshasa accusa i ribelli di minare gli sforzi di pace, mentre Kigali sostiene che le sue azioni siano guidate da preoccupazioni di sicurezza legate alle milizie ostili che operano in Congo. M23 non partecipa ai colloqui di Washington e non è vincolato dagli accordi.

I progressi su entrambi i fronti sono stati limitati da giugno

Trump, alla ricerca di slancio diplomatico dopo risultati contrastanti all'estero e crescenti tensioni interne, prevede di ospitare la firma presso l'Istituto di Pace degli Stati Uniti. La mossa si allinea anche con la spinta di Washington a garantire l'accesso a minerali come cobalto, litio, stagno e tantalio, fondamentali per le catene di approvvigionamento globali sempre più contestate dalla Cina.

Secondo l'ultimo quadro, il Congo dovrebbe agire contro gruppi armati ostili al Ruanda, mentre Kigali dovrebbe ritirare le sue forze dal territorio congolese. I progressi su entrambi i fronti sono stati limitati da giugno.