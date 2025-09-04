Trump ospiterà i giganti della tecnologia a cena alla Casa Bianca senza Musk
L'incontro di alto profilo nel Rose Garden lascia fuori una figura degna di nota.
Le ultime notizie sugli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump si sta preparando a ospitare alcune delle figure più influenti della tecnologia a una cena alla Casa Bianca questo giovedì, con la partecipazione di leader di Apple, Microsoft, Meta, Google, Oracle e altre importanti aziende.
L'incontro, tenutosi nel Rose Garden, fa parte di una più ampia spinta sull'educazione e l'innovazione dell'intelligenza artificiale, con diversi dirigenti (come Bill Gates, Tim Cook e Mark Zuckerberg) che dovrebbero unirsi a una nuova task force guidata dalla First Lady Melania Trump.
Mentre la lista degli ospiti presenta una vasta gamma di potenze del settore, un'assenza spicca: Elon Musk, un ex alleato di Trump che si è separato dal presidente all'inizio di quest'anno. Resta da vedere quale ruolo giocherà questo incontro, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.