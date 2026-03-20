Trump paragona gli attacchi iraniani a Pearl Harbor durante l'incontro con Takaichi: "Credi anche nella sorpresa"

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Donald Trump ha fatto un paragone controverso tra gli attacchi statunitensi all'Iran e l'attacco del 1941 a Pearl Harbor durante un incontro con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi.

Difendendo l'elemento sorpresa nelle operazioni militari, Trump ha fatto riferimento allo storico attacco del Giappone alla base navale statunitense, un momento che ha portato all'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Il paragone sembrò colto Takaichi di sorpresa durante la loro riunione nello Studio Ovale.

Le dichiarazioni suscitarono reazioni contrastanti in Giappone, con alcuni che le considerarono inappropriate dato il peso storico di Pearl Harbor. Altri hanno interpretato il commento in modo più leggero. In ogni caso, queste sono state le parole di Trump, quindi potete giudicare voi stessi.

Come ha dichiarato Trump giovedì:

"Volevamo una sorpresa. Chi ne sa meglio del Giappone di sorpresa? Perché non mi hai parlato di Pearl Harbor?" Trump ha risposto quando un giornalista gli ha chiesto perché non avesse detto agli alleati i suoi piani di guerra. "Credi nella sorpresa, credo molto più di noi."