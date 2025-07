Trump parlerà con Putin in vista di una potenziale telefonata con Zelensky Il presidente degli Stati Uniti si prepara a un intervento diplomatico tra le preoccupazioni per la sospensione degli aiuti militari all'Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a tenere una conversazione con il presidente russo Vladimir Putin giovedì, in quello che segna un momento ad alto rischio per la politica estera degli Stati Uniti. "Parlerò con il presidente russo Putin alle 10:00 del mattino. Grazie!" ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sua piattaforma di social media, Truth Social. Tuttavia, non ha specificato di cosa avrebbero discusso, quindi dovremo aspettare e vedere. È sul tavolo anche una telefonata di follow-up con Zelensky, secondo quanto riferito incentrata sulla recente interruzione del supporto agli armamenti statunitensi. Kiev ha segnalato l'allarme per il ritardo, in particolare data l'aumento della pressione militare russa e la crescente necessità di sistemi di difesa aerea. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente Donald Trump dà il benvenuto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca per firmare un accordo che concede agli Stati Uniti l'accesso ai minerali rari dell'Ucraina // Shutterstock