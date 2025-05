Trump parlerà con Putin lunedì mentre aumenta la pressione per il cessate il fuoco

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe parlare lunedì con il presidente russo Vladimir Putin in una rinnovata spinta per la pace in Ucraina, mentre i leader europei chiedono un cessate il fuoco immediato.



Trump, che ha inquadrato la guerra come un conflitto mortale per procura, ha anche in programma di contattare i leader della NATO e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel frattempo, la Russia ha appena lanciato il suo più grande attacco di droni dall'inizio della guerra, sottolineando l'urgenza dei colloqui.