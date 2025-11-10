Trump perdona decine di alleati accusati di aver cercato di ribaltare le elezioni del 2020

HQ

Il presidente Donald Trump ha graziato Rudy Giuliani, Sidney Powell e dozzine di altri alleati accusati di aver cercato di ribaltare le elezioni del 2020, qualcosa di ampiamente simbolico, poiché le grazie presidenziali non influenzano i casi a livello statale.

Trump ha detto che l'azione porrà fine a "una grave ingiustizia nazionale" e aiuterà a "continuare il processo di riconciliazione nazionale", secondo un proclama condiviso su X da Ed Martin, che dirige il gruppo di armamento del dipartimento.

77 persone hanno ottenuto la grazia federale

L'elenco include Mark Meadows, Jeffrey Clark, Christina Bobb, John Eastman, Boris Epshteyn e Kenneth Chesebro, tra gli altri. La grazia non si applica a Trump stesso.

I procuratori federali avevano indagato sugli sforzi per presentare liste alternative di elettori nel 2020, ma non hanno mai accusato la squadra di Trump. Un caso federale separato contro Trump è stato archiviato l'anno scorso dopo la sua vittoria del 2024, citando la politica del Dipartimento di Giustizia contro il perseguimento di un presidente in carica.

Le indagini statali in Arizona, Georgia, Wisconsin e Nevada continuano a seguire i propri percorsi legali, con alcune accuse presentate e altre respinte. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha difeso la grazia, affermando che sfidare i risultati elettorali "è la pietra angolare della democrazia".