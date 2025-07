Trump prende di mira i repubblicani "stupidi" e "sciocchi" per l'elenco dei clienti di Epstein

HQ

Continuano le divisioni nel governo degli Stati Uniti sui cosiddetti file Epstein. Molti americani ritengono che gli elenchi dei clienti, i registri di volo e altro ancora relativo all'autore di reati sessuali e finanziere di New York Jeffrey Epstein facciano parte di un ampio insabbiamento, che coinvolge molti individui ricchi e potenti in uno scandalo di abusi sessuali.

Donald Trump, l'attuale presidente degli Stati Uniti che in passato aveva chiesto il rilascio dei registri e dei file, ora afferma che non esistono, e che ora è l'ultima di una lista di "bufale" destinate a mettere i suoi sostenitori contro di lui.

In un lungo post su Truth Social (tramite la BBC), Trump ha attaccato i democratici in un primo momento. "Queste truffe e bufale sono tutto ciò in cui i democratici sono bravi. Non sono bravi a governare, non sono bravi a fare politica e non sono bravi a scegliere candidati vincenti", ha scritto.

Ha poi attaccato altri gruppi politici, compresi i suoi stessi ex sostenitori e i repubblicani. "I miei sostenitori del PASSATO hanno creduto a questa 'stronzata', amo, lenza e piombo. Non hanno imparato la lezione, e probabilmente non lo faranno mai... alcuni stupidi repubblicani, alcuni sciocchi repubblicani, sono caduti nella rete".

Nonostante Trump non voglia dare risposte solide sui file di Epstein, molti americani stanno aspettando di saperne di più. Un sondaggio di YouGov ha indicato che il 79% degli americani ritiene che il governo dovrebbe rilasciare tutti i documenti in suo possesso. Un sondaggio interno democratico ha anche mostrato che il 58% degli intervistati credeva che Trump fosse "forse o sicuramente" coinvolto in un insabbiamento.