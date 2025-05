Trump prende di mira i rivali globali con nuovi dazi sui metalli

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato venerdì che le tariffe sull'acciaio e sull'alluminio stranieri saranno aumentate al doppio del livello attuale, in una mossa volta a proteggere i produttori nazionali in vista delle elezioni.

Parlando in un'acciaieria della Pennsylvania, ha inquadrato la decisione come vitale per preservare i posti di lavoro negli Stati Uniti, anche se partner commerciali come il Canada e l'UE hanno già avvertito di possibili ritorsioni, quindi resta da vedere come questa escalation rimodellerà le dinamiche del commercio globale.