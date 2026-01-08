Trump prende di mira Raytheon: minaccia di tagliare contratti per riacquisti di azioni

HQ

Donald Trump ha avvertito Raytheon che potrebbe perdere futuri contratti con il governo statunitense a meno che non fermi i riacquisti di azioni, intensificando la sua campagna di pressione sulle aziende della difesa affinché diano priorità alla produzione di armi rispetto ai rendimenti per gli azionisti.

In un post sulla sua piattaforma Truth Social mercoledì, il presidente degli Stati Uniti ha accusato Raytheon di essere il più lento grande appaltatore a rispondere alle richieste del Pentagono, affermando di essere stato informato dal Dipartimento della Guerra sulle prestazioni dell'azienda.

"Se Raytheon vuole ulteriori affari con il Governo degli Stati Uniti, in nessun caso potrà effettuare ulteriori riacquisti di azioni," ha scritto Trump, aggiungendo che l'azienda deve "rimettersi in sesto" prima di cercare nuovi contratti.

Le dichiarazioni seguono la più ampia spinta di Trump a rimodellare l'industria della difesa mentre aumentano le tensioni globali, inclusi i piani per aumentare drasticamente il bilancio militare statunitense a un budget militare record di 1,5 miliardi di dollari per il 2027 (in aumento rispetto ai 900 miliardi di dollari del 2026).

Trump su Truth Social:

Sono stato informato dal Dipartimento della Guerra che il Defense Contractor, Raytheon, è stato il meno reattivo alle esigenze del Dipartimento della Guerra, il più lento nell'aumentare il volume e la spesa più aggressiva per i propri azionisti, piuttosto che per le esigenze e le richieste delle Forze Armate degli Stati Uniti.

Raytheon sembra pensare che questa sia l'Amministrazione Biden, e che sia "business as usual", NON LO È! O Raytheon si fa avanti e inizia a investire in investimenti più iniziali come impianti e attrezzature, oppure non farà più affari con il Dipartimento della Guerra.

Inoltre, se Raytheon vuole ulteriori affari con il governo degli Stati Uniti, in nessun caso potrà effettuare ulteriori riacquisti di azioni, dove avranno speso decine di miliardi di dollari, finché non riusciranno a rimettersi in sesto. Il nostro Paese viene PRIMA di tutto, e dovranno impararlo, a loro spese!