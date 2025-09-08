Trump prende di mira Tom Hanks: definisce l'attore "sveglio" e "distruttivo"

HQ

L'ultimo bersaglio degli attacchi verbali di Donald Trump non è altro che una delle icone più amate di Hollywood: Tom Hanks. Ciò avviene dopo che la prestigiosa Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point ha deciso di annullare la cerimonia in cui l'attore avrebbe dovuto ricevere il Sylvanus Thayer Award. L'onorificenza viene assegnata ogni anno a americani di spicco che sono considerati incarnare i valori dell'accademia del dovere, dell'onore e del paese.

Trump ha commentato la decisione tramite la sua piattaforma, Truth Social, affermando che è stato saggio da parte di West Point ritirare la cerimonia. Ha etichettato Hanks come "distruttivo" e "sveglio", cogliendo anche l'opportunità di sparare agli Oscar e ad altri eventi "falsi" di Hollywood. Trump ha scritto:

"La nostra grande West Point (sempre più grande!) ha intelligentemente cancellato la cerimonia di premiazione dell'attore Tom Hanks. Mossa importante! Non abbiamo bisogno di distruttivi destinatari WOKE che ottengono i nostri amati American Awards!! Speriamo che gli Academy Awards, e altri Fake Award Show, rivedano i loro standard e le loro pratiche in nome dell'equità e della giustizia. Guarda il loro DEAD RATINGS SALIRE".

Hanks, che ha a lungo sostenuto i veterani degli Stati Uniti ed è stato elogiato per i suoi ruoli in film come Salvate il soldato Ryan e Band of Brothers, è stato inizialmente celebrato quando il premio è stato annunciato a giugno. Ma l'associazione degli ex alunni di West Point ha invece deciso di annullare l'evento, citando il suo desiderio di concentrarsi sulla missione principale dell'accademia: la formazione degli ufficiali per l'esercito.

Non è chiaro se Hanks riceverà il premio in un secondo momento o se la decisione segnerà effettivamente la fine del riconoscimento.