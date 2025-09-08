Trump prende di mira Tom Hanks: definisce l'attore "sveglio" e "distruttivo"
Tom Hanks è diventato inaspettatamente l'ultimo bersaglio delle critiche di Donald Trump, in seguito alla decisione di West Point di annullare una prestigiosa cerimonia di premiazione in onore dell'attore.
L'ultimo bersaglio degli attacchi verbali di Donald Trump non è altro che una delle icone più amate di Hollywood: Tom Hanks. Ciò avviene dopo che la prestigiosa Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point ha deciso di annullare la cerimonia in cui l'attore avrebbe dovuto ricevere il Sylvanus Thayer Award. L'onorificenza viene assegnata ogni anno a americani di spicco che sono considerati incarnare i valori dell'accademia del dovere, dell'onore e del paese.
Trump ha commentato la decisione tramite la sua piattaforma, Truth Social, affermando che è stato saggio da parte di West Point ritirare la cerimonia. Ha etichettato Hanks come "distruttivo" e "sveglio", cogliendo anche l'opportunità di sparare agli Oscar e ad altri eventi "falsi" di Hollywood. Trump ha scritto:
"La nostra grande West Point (sempre più grande!) ha intelligentemente cancellato la cerimonia di premiazione dell'attore Tom Hanks. Mossa importante! Non abbiamo bisogno di distruttivi destinatari WOKE che ottengono i nostri amati American Awards!! Speriamo che gli Academy Awards, e altri Fake Award Show, rivedano i loro standard e le loro pratiche in nome dell'equità e della giustizia. Guarda il loro DEAD RATINGS SALIRE".
Hanks, che ha a lungo sostenuto i veterani degli Stati Uniti ed è stato elogiato per i suoi ruoli in film come Salvate il soldato Ryan e Band of Brothers, è stato inizialmente celebrato quando il premio è stato annunciato a giugno. Ma l'associazione degli ex alunni di West Point ha invece deciso di annullare l'evento, citando il suo desiderio di concentrarsi sulla missione principale dell'accademia: la formazione degli ufficiali per l'esercito.
Non è chiaro se Hanks riceverà il premio in un secondo momento o se la decisione segnerà effettivamente la fine del riconoscimento.