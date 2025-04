Trump prende il posto di guida nei negoziati commerciali tra Giappone e Stati Uniti L'apparizione a sorpresa alza la posta in gioco mentre i negoziati si espandono oltre i dazi.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Giappone . Con una mossa che ha colto Tokyo alla sprovvista, Donald Trump ha annunciato mercoledì che avrebbe partecipato personalmente ai colloqui commerciali tra funzionari giapponesi e americani a Washington. Il Giappone si aspettava inizialmente un incontro di basso profilo incentrato sul commercio e sugli investimenti, ma l'improvviso coinvolgimento del presidente, che ha spostato il tono da procedurale a presidenziale, ha segnalato un'agenda più ampia, che includeva la condivisione dei costi militari e le questioni valutarie. Con i dazi che colpiscono le esportazioni giapponesi e più di 75 paesi in fila per colloqui simili, Washington sembra sfruttare la sua posizione. Il Giappone, d'altra parte, mira a superare questa pressione promettendo investimenti e respingendo importanti concessioni. Ryosei Akazawa // Shutterstock