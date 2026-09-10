Trump promette 5000 dollari a ogni adulto americano se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato

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"Ciao America, sarò il presidente dei soldi. Ognuno di voi riceverà un miliardo di dollari ciascuno, così potrete diventare ricchi."

È una battuta della seconda stagione del cartone comico Smiling Friends, in cui il goffo presidente Jimble cerca disperatamente di ottenere un po' di approvazione pubblica. Assolutamente nulla a che fare con l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha offerto agli adulti americani 5.000 dollari ciascuno se i repubblicani vincono le prossime elezioni di metà mandato.

"Se i repubblicani vinceranno la Camera dei Rappresentanti e il Senato degli Stati Uniti, entrambi, emetterò un dividendo a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d'America per 5.000 dollari," ha detto Trump alla prima convention del partito repubblicano durante un mandato presidenziale negli Stati Uniti (tramite BBC News).

"Non vogliamo che andate in Canada a spendere quei soldi. Non vogliamo che vadate in Cina, in Germania. Dovete spendere i soldi negli Stati Uniti d'America," ha aggiunto Trump, senza fornire ulteriori dettagli su come verranno monitorate le spese, o da dove provenirebbero i necessari 1,3 trilioni di dollari per finanziare tale dividendo.

I democratici hanno criticato l'offerta definendola una "promessa vuota." Il vicepresidente JD Vance ha dichiarato di non considerare l'offerta un'idea controversa e ha affermato che sarebbe possibile pagare il dividendo agli adulti americani perché "il presidente degli Stati Uniti sta effettivamente affrontando sia le aziende straniere sia i paesi stranieri che hanno approfittato dei lavoratori americani."

Le elezioni di metà mandato si terranno questo novembre.