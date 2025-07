Trump promette missili Patriot per l'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'intenzione di inviare i sistemi di difesa aerea Patriot all'Ucraina, affermando che il presidente russo Vladimir Putin "parla bene ma poi bombarda tutti la sera".

"Manderemo loro i Patriot, di cui hanno un disperato bisogno, perché Putin ha davvero sorpreso molte persone. Parla bene e poi bombarda tutti la sera. Ma c'è un piccolo problema qui. Non mi piace", ha detto Trump ai giornalisti.

Riferendosi all'Unione Europea che copre il costo dei missili, Trump ha aggiunto: "Fondamentalmente invieremo loro vari pezzi di equipaggiamento militare molto sofisticato. Ci pagheranno al 100% per questo, ed è così che vogliamo".

Anche se non ha specificato la quantità, Trump ha sottolineato che l'Unione Europea rimborserà completamente gli Stati Uniti per l'attrezzatura. Ciò avviene mentre il suo tono nei confronti del presidente russo Vladimir Putin diventa sempre più critico in mezzo ai colloqui per il cessate il fuoco in stallo.