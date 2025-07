Trump promette un sostegno più difensivo all'Ucraina Gli Stati Uniti aumenteranno gli aiuti militari all'Ucraina, concentrandosi sui sistemi difensivi.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente Donald Trump ha annunciato lunedì che gli Stati Uniti invieranno ulteriori armi difensive all'Ucraina, in risposta all'intensificarsi delle offensive russe e alle recenti critiche per le consegne sospese. "Invieremo altre armi. Dobbiamo. Devono essere in grado di difendersi", ha detto Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca all'inizio di una cena con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (per saperne di più sul loro incontro clicca qui). "Vengono colpiti molto duramente ora", ha aggiunto. "Dovremo inviare più armi, armi difensive, in primo luogo". In una dichiarazione, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha successivamente confermato la mossa, anche se senza specificare quali sistemi sarebbero stati inviati. WASHINGTON D.C., USA - 4 FEBBRAIO 2025: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tiene una conferenza stampa congiunta con il primo ministro Benjamin Netanyahu nella East Room della Casa Bianca // Shutterstock