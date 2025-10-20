Trump su Russia-Ucraina: "Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. Lasci le cose così com'è adesso"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica che la guerra in Ucraina dovrebbe essere fermata lungo le attuali linee del fronte, suggerendo di fatto che Kiev accetti la perdita della maggior parte della regione del Donbass a favore della Russia.

Parlando ai giornalisti dopo quello che è stato descritto come un incontro teso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Trump ha negato le notizie secondo cui avrebbe spinto l'Ucraina a cedere il territorio.

"Pensiamo che quello che dovrebbero fare è semplicemente fermarsi alle linee dove sono, la linea di battaglia", ha detto. Trump ha aggiunto che "il 78 per cento" del Donbass è già sotto il controllo russo e che entrambe le parti dovrebbero "lasciarlo così com'è in questo momento".

Vista da un drone nella regione del Donbas dopo l'invasione russa // Shutterstock

I dati open source indicano che le forze russe occupano attualmente la maggior parte del Donbass, mentre l'Ucraina continua a mantenere posizioni fortificate nelle aree rimanenti. Kiev, tuttavia, ha ripetutamente respinto qualsiasi accordo che formalizzasse le conquiste territoriali russe.

Secondo Politico, fonti che hanno familiarità con i colloqui di venerdì hanno detto che Trump inizialmente ha ventilato l'idea che l'Ucraina cedesse territorio a Mosca per porre fine alla guerra, ma in seguito è passato a proporre un congelamento lungo le posizioni esistenti.

Nel frattempo, il Financial Times ha riferito che l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente ucraino Zelensky si è acceso, con Trump che avrebbe avvertito che l'Ucraina potrebbe essere "distrutta" dalla Russia se rifiutasse di accettare un accordo di pace.