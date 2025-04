Trump proroga la scadenza per la vendita di TikTok di altri 75 giorni

HQ

Prima che Donald Trump tornasse in carica e diventasse presidente degli Stati Uniti, ancora una volta, uno degli atti finali del suo predecessore è stato quello di firmare una legge che significava che TikTok, di proprietà cinese, doveva essere venduto a un acquirente statunitense o essere bandito dall'attività nel paese. Quando Trump è salito al potere, ha iniziato gli sforzi per "salvare" TikTok aprendo una finestra di 75 giorni per un accordo di questo tipo, ma non si è mai concretizzato.

Dal momento che Trump chiaramente non vuole vietare TikTok negli Stati Uniti, il presidente ha ora dato il via a un secondo periodo di 75 giorni in cui i social media devono essere venduti per evitare che vengano vietati nel paese. Mentre molti vorranno senza dubbio accaparrarsi la piattaforma immensamente popolare, lo stesso livello di preoccupazione e urgenza probabilmente non si applicherà, poiché evidentemente il rischio che TikTok venga bandito non è così grave come una volta percepito.

Questa proroga è stata rivelata dallo stesso Trump sulla sua piattaforma Truth Social, dove osserva: "L'accordo richiede più lavoro per garantire che tutte le approvazioni necessarie siano firmate, motivo per cui sto firmando un ordine esecutivo per mantenere TikTok attivo e funzionante per altri 75 giorni".

Pensi che qualcuno si precipiterà e acquisterà TikTok dalla sua attuale società madre, ByteDance?

