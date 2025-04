Trump raddoppia il sostegno a Hegseth mentre emerge la seconda fuga di notizie La Casa Bianca dice che la fiducia in lui rimane salda.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Trump è fermo al suo fianco dopo che sono emerse notizie secondo cui Hegseth ha condiviso ancora una volta dettagli sensibili su un'operazione militare statunitense in una chat privata di Signal, questa volta includendo sua moglie, suo fratello e un avvocato personale. Il gruppo, secondo quanto riferito per coordinare le questioni amministrative, ha fatto circolare i dettagli di un attacco di marzo contro le forze Houthi dello Yemen, facendo eco a un incidente simile il mese scorso. Questo si svolge mentre le tensioni aumentano all'interno del Pentagono, a seguito di un'ondata di licenziamenti legati a fughe di notizie. Mentre Trump raddoppia il sostegno a Hegseth e la Casa Bianca insiste sul fatto che non è stato condiviso materiale classificato, la cerchia ristretta di Hegseth si è rapidamente disfatta, con diversi assistenti licenziati negli ultimi giorni, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Donald Trump e Pete Hegseth // Shutterstock