Trump rimprovera la NATO per l'Iran mentre incontra Rutte

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Donald Trump ha criticato la NATO, affermando che l'alleanza "fallì" durante la guerra in Iran, mentre incontrava il Segretario Generale Mark Rutte alla Casa Bianca.

Secondo la Casa Bianca, Trump ritiene che la NATO non abbia fornito un supporto adeguato durante la campagna USA-Israele contro l'Iran, una posizione che ha portato i rapporti con gli alleati europei a un punto critico. Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente avvertito che potrebbe ritirarsi dall'alleanza, definendola inefficace in tempi di crisi.

L'incontro arriva poco dopo che Washington ha concordato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, una decisione che ha leggermente alleviato le tensioni ma ha messo in luce profonde divisioni tra i membri della NATO.

Rutte, che ha mantenuto un rapporto pragmatico con Trump, si prevedeva che si concentrasse sul ripristino della cooperazione, inclusi gli sforzi per stabilizzare i mercati energetici globali e garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz.