Trump rimuove Waltz come consigliere per la sicurezza nazionale, nomina Rubio come ad interim Il primo grande scossone colpisce il team di sicurezza nazionale di Trump.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato il suo consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e ha nominato il segretario di Stato Marco Rubio come sostituto ad interim, segnando il primo significativo rimpasto della cerchia ristretta di Trump da gennaio. La rimozione di Waltz arriva dopo continue critiche interne, in particolare derivanti da uno scandalo di messaggistica che coinvolge l'app Signal, e segue diverse settimane di licenziamenti di alto profilo all'interno del Consiglio di sicurezza nazionale. Trump intende nominare Waltz come ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, una posizione vacante da quando una precedente nomina è stata ritirata. Rubio ricoprirà temporaneamente un doppio ruolo, un accordo che non si vedeva dagli anni '70. Marco Rubio e Mike Waltz // Shutterstock