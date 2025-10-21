Trump rinomina il Golfo del Messico (di nuovo): ora è il "Golfo dei membri del cartello che esplodono"

HQ

Da "Golfo del Messico" a "Golfo d'America"

Per chi non lo conoscesse, la polemica sul nome del Golfo è iniziata all'inizio di quest'anno. Il 20 gennaio 2025, Trump ha firmato l'ordine esecutivo 14172, ordinando alle agenzie federali di riferirsi allo specchio d'acqua come "Golfo d'America".

L'ordine faceva parte di un'iniziativa più ampia per ripristinare quella che Trump ha descritto come "grandezza americana". Il cambio di nome è stato accolto con un contraccolpo significativo, con molti americani e organismi internazionali che hanno continuato a utilizzare il nome tradizionale "Golfo del Messico".

Nonostante le polemiche, Trump ha dichiarato il 9 febbraio 2025 "Giornata del Golfo d'America", riaffermando il suo impegno per la nuova nomenclatura.

"Membri del cartello del Golfo dell'esplosione"

Ora, nel suo ultimo post, Trump ha condiviso un nuovo nome: "Membri del cartello del Golfo dell'esplosione", che sembra essere un riferimento diretto alle recenti operazioni militari degli Stati Uniti contro presunte navi per il traffico di droga nei Caraibi.

Dall'inizio di settembre 2025, l'esercito degli Stati Uniti ha condotto diversi attacchi aerei su navi in acque internazionali vicino al Venezuela, sostenendo che fossero collegate a cartelli della droga come Tren de Aragua.

Trump ha autorizzato queste operazioni, descrivendole come mirate ai "narco-terroristi" e giustificandole sotto il quadro giuridico di un "conflitto armato non internazionale" con organizzazioni terroristiche designate.

Naturalmente, in questo caso, la ridenominazione è stata "più scherzosa" della precedente. Ma cosa ne pensate di questo nuovo nome? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.