Trump riprende la sua guerra commerciale e impone nuovi dazi su 60 partner commerciali

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Oggi gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi commerciali a più di 60 paesi e partner commerciali, tra cui l'Unione Europea e la Cina. Le tariffe variano dal 10 per cento al 12,5 per cento. Dopo l'annuncio, i rendimenti dei titoli di stato statunitensi sono leggermente aumentati, anche se questi dazi hanno anche aumentato il rischio di inflazione nei mercati, nonostante siano attualmente più influenzati dalla situazione in Medio Oriente.

L'amministrazione federale giustifica questa misura sostenendo che i suoi partner commerciali "non hanno preso misure forti contro il commercio di prodotti prodotti tramite lavoro forzato che attraversano le loro catene di approvvigionamento", come riportato da Reuters.

Sebbene la misura possa sembrare un ulteriore passo nella spinta di Trump ad aumentare le entrate e nel suo tentativo di egemonia economica basata sulla pressione sulle importazioni dall'estero, la Commissione Europea aveva già previsto l'introduzione di queste misure, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato a febbraio i suoi dazi "reciproci" dal 10% al 50%, imposto lo scorso anno in base a una legge di emergenza nazionale nel tentativo di ridurre il deficit commerciale statunitense. Il nuovo dazio europeo è molto più gestibile e l'Europa sta già esplorando come negoziare un accordo bilaterale di esenzione per alcuni prodotti.

Altri partner commerciali, come Cina, Australia e Brasile, hanno definito ingiustificati i nuovi dazi e chiederanno la loro rimozione.