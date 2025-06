Trump ripristina il divieto di viaggio in mezzo alla spinta alla sicurezza

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Trump ha firmato mercoledì un nuovo ordine che blocca l'ingresso negli Stati Uniti da oltre una dozzina di paesi, rilanciando una politica di divieto di viaggio che ricorda il suo primo mandato.

La decisione, inquadrata come una misura antiterrorismo, sta già attirando critiche da parte degli organismi internazionali e delle nazioni interessate. Di conseguenza, gli scambi educativi e diplomatici potrebbero risentirne, in particolare in Africa e in Medio Oriente.