Trump scatena una tariffa globale del 10% in uno scontro con la Corte Suprema: "Voglio essere un bravo ragazzo"

Donald Trump ha firmato venerdì sera un ordine che imponeva un dazio del 10% sulle importazioni provenienti da quasi ogni paese, poche ore dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva bloccato il suo precedente tentativo di introdurre dazi ampi. La misura temporanea entrerà in vigore il 24 febbraio.

Invocando la sezione 122 del Trade Act del 1974 (una disposizione mai usata prima), Trump formulò la decisione come risposta a quelli che descrisse come gravi squilibri economici. La legge consente tariffe fino al 15% per un massimo di 150 giorni senza l'approvazione del Congresso.

In interventi pungenti dalla Casa Bianca, Trump ha accusato i sei giudici che hanno deciso contro di lui di essere una "vergogna per la nazione", lodando al contempo i dissidenti Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito. Ha rivolto critiche particolari ad Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, entrambi già nominati durante la sua presidenza.

Canada e Messico sono esenti secondo il quadro commerciale nordamericano, insieme a prodotti alimentari selezionati e minerali critici. L'escalation apre un nuovo confronto tra il ramo esecutivo e la magistratura, e solleva nuove incertezze per i partner commerciali globali...