Trump segnala colloqui sul nucleare con l'Iran dopo il cessate il fuoco

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti avvieranno colloqui sul nucleare con l'Iran la prossima settimana, con l'obiettivo di prevenire un ulteriore arricchimento dell'uranio dopo i recenti attacchi aerei degli Stati Uniti.



"Parleremo con loro la prossima settimana, con l'Iran. Potremmo firmare un accordo. Non lo so. Per me, non credo che sia così necessario", ha detto Trump. "Ti dirò, l'ultima cosa che vogliono fare è arricchire qualsiasi cosa in questo momento. Vogliono riprendersi", ha aggiunto.



Gli attacchi, descritti come gravemente dannosi per l'infrastruttura nucleare iraniana, sono stati seguiti da un improvviso cessate il fuoco. Trump ha attribuito agli attacchi il merito di aver costretto l'Iran al tavolo dei negoziati, pur esprimendo fiducia nel fatto che l'Iran ora preferisce la ripresa al confronto.