Trump segnala la prontezza per un possibile attacco all'Iran

Il presidente USA Donald Trump ha usato il suo discorso sullo Stato dell'Unione, tra le altre cose, per illustrare le cause di una possibile azione militare contro l'Iran, accusando la sua leadership di diffondere "terrorismo, morte e odio" e di perseguire armi nucleari.

Circa 90 minuti dopo l'inizio del suo discorso al Campidoglio degli Stati Uniti, Trump ha detto che non avrebbe permesso a quello che definì il principale sponsor statale mondiale del terrorismo di ottenere una bomba nucleare. Ha citato il sostegno di Teheran ai gruppi militanti, allo sviluppo missilistico e al suo programma nucleare come minacce alla sicurezza degli Stati Uniti.

Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di un significativo rafforzamento militare statunitense in Medio Oriente e di crescenti speculazioni su possibili attacchi in caso di fallimento della diplomazia. Trump ha detto di preferire una soluzione negoziata ma ha affermato che i leader iraniani non avevano offerto garanzie solide che avrebbero abbandonato le ambizioni nucleari.

Teheran nega di aver cercato armi nucleari e afferma che il suo programma riguarda l'energia civile. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha respinto le affermazioni di Trump definendole "grandi bugie", contestando le sue affermazioni sulle capacità missilistiche e sulla portata delle morti durante le recenti proteste.

Sebbene Trump abbia dedicato la maggior parte del suo discorso di quasi due ore a questioni interne, i suoi commenti sull'Iran hanno sottolineato la possibilità di un nuovo confronto estero nonostante la sua promessa di lunga data di evitare "guerre eterne".