Trump segnala nuovi dazi sulle regole digitali dell'Europa

Il presidente avverte che le normative tecnologiche all'estero potrebbero innescare nuove misure commerciali.

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'UE. La breve calma seguita al recente accordo commerciale USA-UE sembra svanire. Trump ha segnalato che i paesi che applicano tasse digitali o rigide normative online potrebbero dover affrontare significative tariffe aggiuntive sulle esportazioni.

"Le tasse digitali, la legislazione sui servizi digitali e le normative sui mercati digitali sono tutte progettate per danneggiare o discriminare la tecnologia americana", ha condiviso su Truth Social, avviando una nuova e forse controversa fase nella disputa commerciale globale in corso.

Sebbene non abbia nominato direttamente l'Europa, i suoi commenti hanno chiaramente preso di mira le leggi sul mercato digitale e sui servizi del blocco. Nonostante gli avvertimenti, la CE continua a perseguire l'impegno commerciale difendendo al contempo il suo diritto di regolamentare la tecnologia in linea con i valori democratici.

Washington, DC, Stati Uniti, 8 maggio 2025, il presidente Donald Trump parla a un evento nella sala est della Casa Bianca per le madri militari // Shutterstock

