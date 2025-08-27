Trump segnala nuovi dazi sulle regole digitali dell'Europa

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'UE . La breve calma seguita al recente accordo commerciale USA-UE sembra svanire. Trump ha segnalato che i paesi che applicano tasse digitali o rigide normative online potrebbero dover affrontare significative tariffe aggiuntive sulle esportazioni.

"Le tasse digitali, la legislazione sui servizi digitali e le normative sui mercati digitali sono tutte progettate per danneggiare o discriminare la tecnologia americana", ha condiviso su Truth Social, avviando una nuova e forse controversa fase nella disputa commerciale globale in corso.

Sebbene non abbia nominato direttamente l'Europa, i suoi commenti hanno chiaramente preso di mira le leggi sul mercato digitale e sui servizi del blocco. Nonostante gli avvertimenti, la CE continua a perseguire l'impegno commerciale difendendo al contempo il suo diritto di regolamentare la tecnologia in linea con i valori democratici.