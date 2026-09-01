Trump si aspettava di mettere a dura prova la "relazione speciale" tra Stati Uniti e Regno Unito con la rivalutazione della sovranità delle Falkland

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che sta riconsiderando il sostegno alla sovranità britannica sulle Isole Falkland. Si prevede che questa mossa venga usata per spingere il Regno Unito ad aumentare la spesa per la difesa e i contributi alla NATO.

Secondo The Guardian, la posizione ufficiale degli Stati Uniti è quella della neutralità su chi detiene la legittima sovranità sulle Falkland. Riconosce l'amministrazione britannica sul territorio, che è stata detenuta quasi ininterrottamente dal 1833. Le isole furono oggetto di un conflitto militare con l'Argentina per il Regno Unito nel 1982.

Washington ha anche commentato la scorsa settimana che la sua posizione sulle isole potrebbe cambiare se la Gran Bretagna non rispettasse gli impegni di spesa per la difesa. Da mesi si specula sul cambio di alleanza degli Stati Uniti, poiché, a seguito della mancanza di sostegno del Regno Unito alla guerra in Iran, si ritiene che Washington stia cercando un modo per ritorsioni.

Anche se questo non cambierebbe nulla ufficialmente, sarebbe un colpo psicologico alla sovranità britannica. Trump è diventato molto vicino al presidente argentino Javier Milei negli ultimi mesi e ha persino autorizzato una linea di salvataggio finanziaria da 20 miliardi di dollari per aiutarla a superare la crisi finanziaria.