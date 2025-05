Trump si assicura 200 miliardi di dollari in accordi con gli Emirati Arabi Uniti e promuove la partnership con l'intelligenza artificiale Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti rafforzano i legami economici e tecnologici, compreso un nuovo quadro di collaborazione in materia di intelligenza artificiale.

Giovedì, il presidente Trump ha concluso una visita negli Emirati Arabi Uniti con l'annuncio di accordi per un totale di oltre 200 miliardi di dollari, evidenziando gli investimenti nell'aviazione, nell'energia e nell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti hanno inoltre concordato di stabilire una partnership congiunta per l'accelerazione dell'IA, con l'obiettivo di rafforzare la posizione della nazione del Golfo come hub globale dell'IA. Questi sviluppi fanno seguito a precedenti accordi commerciali e di difesa nella regione del Golfo. Washington Dc, Stati Uniti, 4 maggio 2025: il presidente Trump torna alla Casa Bianca e parla alla stampa dopo aver trascorso il fine settimana a Mar-a-lago // Shutterstock