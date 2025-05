Trump si assicura un accordo da 14,5 miliardi di dollari per gli aerei Boeing con motori GE Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti rafforzano i legami aeronautici con un importante ordine di aerei durante la visita di Trump nel Golfo.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Giovedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo da 14,5 miliardi di dollari che coinvolge Boeing e GE Aerospace per la fornitura di 28 aeromobili a fusoliera larga a Etihad Airways. L'accordo, parte di un più ampio pacchetto da 200 miliardi di dollari tra Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, mira a sostenere la produzione americana allineandosi con la strategia di modernizzazione della flotta di Etihad. L'inizio delle consegne è previsto per il 2028. Tucson, AZ - 9 settembre 2022: un Boeing 747 della piattaforma di test di propulsione GE in mostra al Pima Air and Space Museum // Shutterstock