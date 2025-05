Trump si muove per riaprire Alcatraz come carcere di massima sicurezza L'ex punto di riferimento turistico potrebbe ospitare criminali violenti secondo i nuovi piani federali.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ordinato alle agenzie federali di ricostruire e riaprire la prigione di Alcatraz, con l'obiettivo di utilizzare la struttura dell'isola per detenere i criminali più pericolosi del paese. Il piano, che prevede una versione ampliata e modernizzata del sito storico, segnala una spinta a rafforzare le misure di legge e ordine. Le voci dell'opposizione hanno messo in dubbio sia la fattibilità che l'intento di far rivivere una prigione chiusa da sei decenni. Vista da San Francisco all'isola di Alcatraz // Shutterstock