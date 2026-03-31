Trump si scaglia contro gli alleati: "Inizia a imparare a difenderti" e "vai a prenderti il tuo petrolio"

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Mentre le esplosioni illuminavano i cieli sopra Isfahan e gli aerei da guerra statunitensi continuavano il bombardamento degli obiettivi iraniani, Donald Trump ha rivolto il fuoco su un altro obiettivo martedì: i più stretti alleati dell'America.

In un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha detto a paesi come il Regno Unito che devono "iniziare a imparare a lottare per se stessi", esortandoli a trovare il "coraggio" per salpare fino allo stretto di Hormuz e semplicemente prendere carburante per sé stessi. "L'Iran è stato, essenzialmente, decimato. La parte difficile è fatta. Vai a prenderti il tuo olio!" concluse.

Come ha dichiarato Trump (tramite Truth Social):

Tutti quei paesi che non possono procurarsi carburante per jet a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: Numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo molti, e Numero 2, citate un po' di coraggio ritardato, andate allo Stretto, e semplicemente ACCETTALO. Dovrai iniziare a imparare a lottare per te stesso, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarti, proprio come tu non c'eri per noi. L'Iran è stato, essenzialmente, decimato. La parte difficile è fatta. Vai a prenderti il tuo olio!

"Vai a prenderti il tuo olio" // Shutterstock

Lo sfogo è arrivato mentre il Segretario alla Difesa Pete Hegseth dichiarava che i prossimi giorni sarebbero stati "decisivi" in un conflitto ormai da un mese, avvertendo che l'Iran aveva "quasi nulla" da fare militarmente per fermare ciò che stava per accadere.

Hegseth ha insistito che i colloqui con l'Iran restino "attivi e in rafforzamento", ma ha lasciato poca ambiguità sul piano di riserva. "Preferiremmo di gran lunga ottenere un accordo," disse. "Ma nel frattempo, negozieremo con le bombe."