Trump si scontra con Ramaphosa per accuse infondate di genocidio bianco L'incontro del presidente dello Studio Ovale degli Stati Uniti con il leader del Sudafrica è rapidamente deragliato in uno scontro sulle teorie del complotto di estrema destra.

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Sudafrica . Durante un teso incontro a Washington, il presidente Trump ha sfidato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa con accuse infondate di sequestri di terre e attacchi contro gli agricoltori bianchi. La delegazione sudafricana, che sperava di concentrarsi sul commercio e sulla cooperazione economica, è stata invece accolta con video e articoli utilizzati a sostegno delle affermazioni di Trump, a lungo screditate dai dati e dagli esperti locali, e fermamente respinte da Ramaphosa. Dai un'occhiata all'incontro qui sotto.