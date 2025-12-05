Trump si vanta di aver posto fine all'ottava guerra in meno di un anno: "Guarda come si amano"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato giovedì i leader del Ruanda e della Repubblica Democratica del Congo (RDC ) per formalizzare un accordo di pace volto a porre fine a anni di conflitti tra le nazioni vicine.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'ha definita una "grande giornata per l'Africa e per il mondo", presentando gli accordi mediati dagli Stati Uniti come un punto di svolta nonostante la violenza sul terreno sia in corso.

L'accordo, raggiunto per la prima volta a giugno, impegna il Ruanda a porre fine al sostegno al gruppo ribelle M23, mentre la RDC si impegna ad aiutare a smantellare le milizie Hutu legate al genocidio del 1994. Entrambe le parti concordarono anche di rispettare i confini reciproci.

Il presidente della RDC Félix Tshisekedi ha detto che l'accordo offre una "nuova prospettiva" per la regione, mentre Paul Kagame del Ruanda ha avvertito che i progressi dipenderanno dalla cooperazione continua. I combattimenti nell'est della RDC sono continuati nonostante gli impegni precedenti, e i residenti delle aree conquistate dalla M23 affermano che non c'è ancora pace.

Trump ha anche annunciato che Washington firmerà accordi bilaterali per acquistare minerali di terre rare da entrambi i paesi, promettendo investimenti e partnership commerciali degli Stati Uniti. La sua amministrazione ha posizionato gli accordi minerari come parte di uno sforzo più ampio per stabilizzare la regione e garantire risorse strategiche.